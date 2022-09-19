الصباح الفني
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العثور على “أقدم قلب في العالم” أفادت مصادر صحافية، بعثور علماء على “أقدم قلب في العالم”، في حفرية عمرها 380 مليون عام تعود لسمكة. ولاحظ باحثون من جامعة كيرتن في أستراليا أن القلب “محفوظ بشكل رائع” مع أعضاء أخرى متحجرة، هي معدة وأمعاء وكبد السمكة التي تشبهأكمل القراءة »
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