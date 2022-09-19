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الصباح الفني

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منذ 6 ثواني
العثور‭ ‬على‭ “‬أقدم‭ ‬قلب‭ ‬في‭ ‬العالم‭”‬ أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬صحافية،‭ ‬بعثور‭ ‬علماء‭ ‬على‭ “‬أقدم‭ ‬قلب‭ ‬في‭ ‬العالم‭”‬،‭ ‬في‭ ‬حفرية‭ ‬عمرها‭ ‬380‭ ‬مليون‭ ‬عام‭ ‬تعود‭ ‬لسمكة‭. ‬ولاحظ‭ ‬باحثون‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬كيرتن‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬أن‭ ‬القلب‭ “‬محفوظ‭ ‬بشكل‭ ‬رائع‭” ‬مع‭ ‬أعضاء‭ ‬أخرى‭ ‬متحجرة،‭ ‬هي‭ ‬معدة‭ ‬وأمعاء‭ ‬وكبد‭ ‬السمكة‭ ‬التي‭ ‬تشبه‭أكمل القراءة »

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منذ 6 ثواني


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