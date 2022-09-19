وطنية
السكوري يستعرض التجربة المغربية بالقاهرة
دعا إلى رؤية عربية موحدة تعزز التعاون والتكامل الاقتصادي والاجتماعي أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، الذي ترأس، أمس (الأحد)، بالقاهرة افتتاح أعمال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي، أن المؤتمر ينعقد في ظل ظروف عربية وإقليمية ودولية صعبة، وأزمات متوالية تمثل تحديات كبرىأكمل القراءة »
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