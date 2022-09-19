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الولايات المتحدة وشبح ترامب!
استطلاعات الرأي توضح استمرار الانقسام وسط الناخبين الأمريكيين بشأن الرئيس السابق بقلم: عادل بنحمزة(*) تخوض الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية وجزء واسع من الديمقراطيين منذ فترة، حرب “إبادة” ضد ترامب والترامبية بصفة عامة، فرغم أن الاقتصاد الأمريكي يؤدي أداء جيدا، على عكس ما يعرفه العالمأكمل القراءة »
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