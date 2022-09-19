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الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وشبح‭ ‬ترامب‭!‬

منذ 16 ثانية
الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭                         (‬خاص‭)‬
استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬توضح‭ ‬استمرار‭ ‬الانقسام‭ ‬وسط‭ ‬الناخبين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬بشأن‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق بقلم‭: ‬عادل‭ ‬بنحمزة‭(*) ‬ تخوض‭ ‬الدولة‭ ‬العميقة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وجزء‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬منذ‭ ‬فترة،‭ ‬حرب‭ “‬إبادة‭” ‬ضد‭ ‬ترامب‭ ‬والترامبية‭ ‬بصفة‭ ‬عامة،‭ ‬فرغم‭ ‬أن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬يؤدي‭ ‬أداء‭ ‬جيدا،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬ما‭ ‬يعرفه‭ ‬العالم‭أكمل القراءة »

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