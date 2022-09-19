الصباح الفني
هل ولج “طوطو” عالم التمثيل؟
نشرت الممثلة ماجدولين الادريسي، ستوري على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، أثار حيرة بعض متابعيها، سيما أنها تحدثت فيه عن إمكانية اقتحام الرابور “الغراندي طوطو” عالم التمثيل. وخاطبت الادريسي متابعيها ودعتهم إلى تخيل الوضع إذا شارك “طوطو” في فيلم إلى جانب الممثل رفيق بوبكر، قبل أن يرد عليهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا