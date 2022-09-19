اذاعة وتلفزيون
“لعزيزة” في القاعات
فيلم سينمائي من توقيع بصري يكشف فيه جانبا مصيريا من حياته شرعت القاعات السينمائية المغربية في عرض أحداث أفلام المخرج محسن بصري، ويتعلق الأمر بفيلم يحمل عنوان “لعزيزة”. واختار بصري، أن يكشف عن جانب مصيري من حياته من خلال الفيلم، إذ في أقل من ساعة وعشرين دقيقة،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا