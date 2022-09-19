fbpx
اذاعة وتلفزيون

“لعزيزة” في القاعات

منذ 4 ثواني
فيلم سينمائي من توقيع بصري يكشف فيه جانبا مصيريا من حياته شرعت القاعات السينمائية المغربية في عرض أحداث أفلام المخرج محسن بصري، ويتعلق الأمر بفيلم يحمل عنوان “لعزيزة”. واختار بصري، أن يكشف عن جانب مصيري من حياته من خلال الفيلم، إذ في أقل من ساعة وعشرين دقيقة،أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ثواني


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.