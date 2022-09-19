الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي يواصل الحسين عموتة، مدرب الوداد الرياضي، استبعاد حمزة أسرير عن التداريب الجماعية للفريق الأحمر. وأوضح مصدر مطلع، أن أسرير يتدرب وحيدا بمركب بنجلون، في ظل عدم اقتناع عموتة بمستواه داخل رقعة الميدان. أولمبيك خريبكة تعرض نجيب المعتني، متوسط ميدان أولمبيك خريبكة، لإصابة في أصبع القدمأكمل القراءة »
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