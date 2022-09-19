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السباعي في “اثنين للإيجار” تشارك الفنانة ناهد السباعي ضيفة شرف في أحداث فيلم “اثنين للإيجار” من بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت والذى يتم تصويره حاليا. والفيلم من تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي علي، وتعتمد قصته على ظهور عدد من ضيوف الشرف، كل ضيف بطل حكاية تحدث معأكمل القراءة »
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