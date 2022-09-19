منبر
الفكر في مواجهة التفاهة
عوض مناقشة أفكار الكبار غرق المغرب في تهافت صغار الصغار وانتفاخهم أصبحت أعين الفكر وواحات الإبداع بالمغرب في مواجهة مباشرة مع متاهات التفاهة وأشواكها الحديدية ومع الغياهب المحبطة للامبالاة. الوضع أضحى لا يهدد الفكر والإبداع فقط، وإنما يستهدف المساهمة الحضارية للمغربيات والمغاربة إلى ما يستهدف وجودهم ككل.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا