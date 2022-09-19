fbpx
منبر

الفكر‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التفاهة

منذ 10 ثواني
عبد‭ ‬الله‭ ‬حمودي‭   (‬خاص‭)‬
عوض‭ ‬مناقشة‭ ‬أفكار‭ ‬الكبار‭ ‬غرق‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬تهافت‭ ‬صغار‭ ‬الصغار‭ ‬وانتفاخهم أصبحت‭ ‬أعين‭ ‬الفكر‭ ‬وواحات‭ ‬الإبداع‭ ‬بالمغرب‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬متاهات‭ ‬التفاهة‭ ‬وأشواكها‭ ‬الحديدية‭ ‬ومع‭ ‬الغياهب‭ ‬المحبطة‭ ‬للامبالاة‭. ‬الوضع‭ ‬أضحى‭ ‬لا‭ ‬يهدد‭ ‬الفكر‭ ‬والإبداع‭ ‬فقط،‭ ‬وإنما‭ ‬يستهدف‭ ‬المساهمة‭ ‬الحضارية‭ ‬للمغربيات‭ ‬والمغاربة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يستهدف‭ ‬وجودهم‭ ‬ككل‭.‬أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 10 ثواني


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.