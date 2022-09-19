الرياضة
نتائج الافتحاص على طاولة مكتب الرجاء
أنهت مكاتب متخصصة افتحاص مالية الرجاء الرياضي للسنوات السابقة، تمهيدا لتقديمها أمام أنظار الرئيس عزيز البدراوي، الأسبوع الجاري. وعلمت “الصباح” أن الافتحاص أعطى تقريره النهائي، والذي سيعرض على أنظار المكتب المسير للرجاء، قبل عرضه على الجمهور والمنخرطين ووسائل الإعلام، لتحديد الخطوة المقبلة. وأوضحت مصادر “الصباح” أن المكتبأكمل القراءة »
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