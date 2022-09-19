الرياضة
هجوم على تولوز بعد سحب الخريطة
المغاربة يستنكرون حادث حذفها وبلهندة وشديرة يواصلان الإقناع شن الجمهور المغربي حملة على الحساب الخاص لنادي تولوز الفرنسي في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سحب خريطة المغرب، المرافقة لصورة لاعبه المغربي زكريا أبو خلال، بمجرد استدعائه إلى المنتخب الوطني. وهاجم مواطنون مغاربة الصفحات الرسمية لتولوز، بعد أن قررتأكمل القراءة »
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