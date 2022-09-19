الرياضة
“كاف” تحرج الجامعة
رفضت مشاركة فريقين من بلد واحد في السوبر أحرجت الكنفدرالية الإفريقية الاتحادات المحلية، ورفضت مشاركة فريقين من بلد واحد في النسخة الأولى لدوري السوبر الإفريقي، الذي ينطلق الموسم المقبل. ويتعين على كل اتحاد قاري اختيار منافس واحد في هذه البطولة المستحدثة، والتي يظفر الفائز بها بعشرة ملايينأكمل القراءة »
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