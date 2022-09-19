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الرياضة

أزمة بالهواة بسبب الملفات الطبية للاعبين

منذ 17 ثانية
اختلالات ونقص في الكشوف وأندية تشتكي ارتفاع التكلفة كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” وجود اختلالات كبيرة في الملفات الطبية للاعبين بأقسام الهواة، على بعد أيام من انطلاق المنافسات. وحسب هذه المعطيات، فإن أغلب اللاعبين تم تأهيلهم دون ملفات طبية، مع الاكتفاء بشهادة من طبيب ترخص للاعب المعنيأكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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