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فلتسعد‭ “‬العصابة‭” ‬

منذ 25 دقيقة
مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬ولن‭ ‬تكون‭ ‬الأخيرة،‭ ‬يتأكد‭ ‬بالصورة‭ ‬والصوت‭ ‬أن‭ ‬خلاف‭ ‬الجزائر‭ ‬مع‭ ‬المغرب‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬مقتصرا‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬معاكستها‭ ‬لمصالح‭ ‬المغرب‭ ‬ودعم‭ ‬الميليشيا‭ ‬الانفصالية‭ ‬بالمال‭ ‬والعتاد،‭ ‬بل‭ ‬تعداه‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أخطر‭.‬ ويظهر‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬حد‭ ‬أن‭ “‬العصابة‭” ‬الحاكمة‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬المرادية،‭ ‬ماضية‭ ‬بإصرار‭ ‬في‭ ‬مخططها‭ ‬الإجرامي‭أكمل القراءة »

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منذ 25 دقيقة


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