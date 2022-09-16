وطنية
وفد مغربي بالمؤتمر العالمي للقضاة بإسرائيل
سافر، أمس (الخميس)، وفد رفيع المستوى من القضاة، يتقدمه المستشار بمحكمة النقض محمد رضوان، ممثل الودادية الحسنية للقضاة، للمشاركة في الدورة 64 لمؤتمر الاتحاد العالمي للقضاة، المنعقد بتل أبيب بين 18 و22 شتنبر الجاري. وعلمت «الصباح» أنها المرة الأولى التي يشارك فيها وفد قضائي مغربي مشكل منأكمل القراءة »
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