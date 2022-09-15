أســــــرة
تجنب 7 أطعمة خلال “الحيض”
هناك قائمة بالأطعمة التي يجب تجنب تناولها خلال الدورة الشهرية، منها الأطعمة المصنعة، لأنها يمكن أن تجعل الانتفاخ واحتباس الماء أسوأ، إذ تعتبر المستويات العالية من الصوديوم غير صحية في أي وقت من الشهر، لكنها تسبب المزيد من الضرر خلال الدورة. ومن بين تلك الأطعمة، الحلويات والوجباتأكمل القراءة »
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