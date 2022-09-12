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وطنية

مستشار بايدن وأوباما سفيرا بالمغرب

منذ 3 دقائق
صادق الكونغريس على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تعيين الدبلوماسي، بونيت تالوار، سفيرا مفوضا فوق العادة بالرباط، خلفا للسفير السابق، ديفيد فيشر. وأنهى المشرعون الكبار في واشنطن، الجمعة الماضي، سنة كاملة من التأخر في تعيين سفير جديد في المغرب، بالموافقة على قرار للبيت الأبيض أعلن في 22أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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