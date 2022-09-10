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وطنية

نفقات‭ ‬جماعات‭ ‬بوثائق‭ ‬مزورة

منذ 3 ساعات
قضاة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات‭ ‬رصدوا‭ ‬اختلالات‭                                                 (‬أرشيف‭)‬
رؤساء‭ ‬مجالس‭ ‬أنجزوا‭ ‬سندات‭ ‬طلب‭ ‬وفواتير‭ ‬ومحاضر‭ ‬استلام‭ ‬بتواريخ‭ ‬حديثة‭ ‬لتبرير‭ ‬مصاريف‭ ‬قديمة‭ ‬ كشفت‭ ‬تسريبات‭ ‬من‭ ‬تقارير‭ ‬تعكف‭ ‬على‭ ‬إنجازها‭ ‬المجالس‭ ‬الجهوية‭ ‬للحسابات‭ ‬بخصوص‭ ‬التدبير‭ ‬المالي‭ ‬للجماعات‭ ‬الترابية،‭ ‬أن‭ ‬رؤساء‭ ‬مجالس‭ ‬وقعوا‭ ‬على‭ ‬سندات‭ ‬طلب‭ ‬وصنعوا‭ ‬فواتير‭ ‬وأنجزوا‭ ‬محاضر‭ ‬استلام‭ ‬بتواريخ‭ ‬حديثة‭ ‬لتبرير‭ ‬مصاريف‭ ‬قديمة،‭ ‬ولم‭أكمل القراءة »

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