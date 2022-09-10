وطنية
نفقات جماعات بوثائق مزورة
رؤساء مجالس أنجزوا سندات طلب وفواتير ومحاضر استلام بتواريخ حديثة لتبرير مصاريف قديمة كشفت تسريبات من تقارير تعكف على إنجازها المجالس الجهوية للحسابات بخصوص التدبير المالي للجماعات الترابية، أن رؤساء مجالس وقعوا على سندات طلب وصنعوا فواتير وأنجزوا محاضر استلام بتواريخ حديثة لتبرير مصاريف قديمة، ولمأكمل القراءة »
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