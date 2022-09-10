وطنية
الداخلية تراقب خصاص المقررات
بنموسى يستعين بلفتيت والمضاربون يرفعون الأسعار غير مهتمين بكلام الحكومة استعان شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لتوفير بعض المقررات المدرسية، بعد اختفائها من المكتبات بمختلف المدن. ومنح لفتيت صلاحيات التقصي لمصالح الأقسام الاقتصادية في كل ولاية وعمالة، بإجراء إحصاءأكمل القراءة »
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