الصباح الفني
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احتجاز أمريكية في صندوق 7 سنوات احتجزت أمريكية 7 سنوات في صندوق يشبه التابوت على يد خاطف دأب على ضربها واغتصابها. وعادت قصة كولين ستان إلى الواجهة، بعد تحويل تجربتها إلى عمل درامي من المنتظر بثه في بريطانيا هذا الشهر. وتقول كولين إنها اضطرت للنوم في غرفةأكمل القراءة »
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