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الصباح الفني

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منذ 3 ساعات
احتجاز‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬7‭ ‬سنوات احتجزت‭ ‬أمريكية‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬يشبه‭ ‬التابوت‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬خاطف‭ ‬دأب‭ ‬على‭ ‬ضربها‭ ‬واغتصابها‭. ‬وعادت‭ ‬قصة‭ ‬كولين‭ ‬ستان‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة،‭ ‬بعد‭ ‬تحويل‭ ‬تجربتها‭ ‬إلى‭ ‬عمل‭ ‬درامي‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬بثه‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭. ‬وتقول‭ ‬كولين‭ ‬إنها‭ ‬اضطرت‭ ‬للنوم‭ ‬في‭ ‬غرفة‭أكمل القراءة »

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