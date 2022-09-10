الصباح الفني
عيوش و”المدينة لي” بالرباط
تلتقي الممثلة أمل عيوش يوم حادي عشر شتنبر الجاري مع جمهور المسرح الوطني محمد الخامس بالرباط لعرض مسرحية “المدينة لي”. والعمل المسرحي من توقيع المخرجة أسماء هوري وتشارك فيه ثلة من الممثلين وهم سليمة مومني وإسماعيل علوي، كما يتخلله إلقاء أبيات للشاعر ياسين عدنان. وتدور أحداث العملأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا