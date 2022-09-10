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الصباح الفني

عيوش‭ ‬و‭”‬المدينة‭ ‬لي‭” ‬بالرباط

منذ 3 ساعات
تلتقي‭ ‬الممثلة‭ ‬أمل‭ ‬عيوش‭ ‬يوم‭ ‬حادي‭ ‬عشر‭ ‬شتنبر‭ ‬الجاري‭ ‬مع‭ ‬جمهور‭ ‬المسرح‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالرباط‭ ‬لعرض‭ ‬مسرحية‭ “‬المدينة‭ ‬لي‭”.‬ والعمل‭ ‬المسرحي‭ ‬من‭ ‬توقيع‭ ‬المخرجة‭ ‬أسماء‭ ‬هوري‭ ‬وتشارك‭ ‬فيه‭ ‬ثلة‭ ‬من‭ ‬الممثلين‭ ‬وهم‭ ‬سليمة‭ ‬مومني‭ ‬وإسماعيل‭ ‬علوي،‭ ‬كما‭ ‬يتخلله‭ ‬إلقاء‭ ‬أبيات‭ ‬للشاعر‭ ‬ياسين‭ ‬عدنان‭.‬ وتدور‭ ‬أحداث‭ ‬العمل‭أكمل القراءة »

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