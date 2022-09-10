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الصباح الفني

تكريمات‭ ‬ومسابقة‭ ‬في‭ ‬المسرح‭ ‬الأمازيغي

منذ 3 ساعات
جانب‭ ‬من‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭                                 (‬خاص‭)‬
تتواصل‭ ‬اليوم‭ (‬السبت‭) ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الخامسة‭ ‬لمهرجان‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬للمسرح‭ ‬الأمازيغي‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬منذ‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬بمسارح‭ ‬مدن‭ ‬الجديدة‭ ‬وسطات‭ ‬والدار‭ ‬البيضاء‭.‬ وعرف‭ ‬افتتاح‭ ‬التظاهرة‭ ‬بمسرح‭ ‬ابن‭ ‬امسيك‭ ‬الجديد‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللوحات‭ ‬الفنية‭ ‬والتراثية‭ ‬والكوريغرافية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تكريم‭ ‬الفنانة‭ ‬فاطمة‭ ‬بوشان‭ ‬احتفاء‭ ‬بمسارها‭ ‬الإبداعي‭ ‬في‭ ‬المسرح‭أكمل القراءة »

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