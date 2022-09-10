الصباح الفني
تكريمات ومسابقة في المسرح الأمازيغي
تتواصل اليوم (السبت) فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الدار البيضاء للمسرح الأمازيغي التي انطلقت منذ الأربعاء الماضي بمسارح مدن الجديدة وسطات والدار البيضاء. وعرف افتتاح التظاهرة بمسرح ابن امسيك الجديد تقديم مجموعة من اللوحات الفنية والتراثية والكوريغرافية، فضلا عن تكريم الفنانة فاطمة بوشان احتفاء بمسارها الإبداعي في المسرحأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا