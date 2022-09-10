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“مول الشكارة” حاكم الحارة

منذ 3 ساعات
كل كتابات المؤرخين وعلماء الاجتماع تقول إن تعظيم المغاربة لشأن أصحاب “الشكارة” متجذر في الثقافية الشعبية وأن الأمثلة الدارجة المتداولة بهذا الخصوص من قبيل “ما كيحسب غير المزلوط” موجودة منذ قرون فقد قيل إن الشعب يعرف قيمة الدراهم ويعرف أنها اللسان لمن أراد فصاحة، والسلاح لمن أرادأكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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