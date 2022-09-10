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المال يبتلع القيم

منذ 3 ساعات
التباهي بالثروة ولو كانت بأعمال مشبوهة أعمى الجميع “اللي ما عندو فلوس كلامو مسوس”، بل الأكثر من ذلك أنه منبوذ، ويتحاشى الجميع لقاءه، ولو كان شريفا عفيفا، في حين يحظى “مول الفلوس” بلقاء الأبطال وترحيب مبالغ فيه ممزوج بعبارات منمقة، فهو دائما المثل والقدوة، ولو كانت ثروتهأكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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