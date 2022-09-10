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رابطة الأخوة في خبر كان

منذ 3 ساعات
لم تعد رابطة الأخوة متينة ومتماسكة ومبنية على أسس من المحبة والإخاء، كما كان في زمن مضى، عدا استثناءات. لقد تغيرت المبادئ الصادقة ومفهوم الأخوة، المرتكز على التسامح والتضامن، لتصبح سلطة المال متحكمة ومسيطرة على العلاقات الأسرية والعائلية، إلى حد أنها فرقت بين أشقاء وأثارت صراعات بينهمأكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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