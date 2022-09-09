الصباح الفني
قالوا
جابري كتبت عارضة الأزياء مهلقا جابري، تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “كن حرا. امش معي عبر الحقول الذهبية”. مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “لا تسمح للناس أن يسحبوك لعاصفتهم، اسحبهم أنت لهدوئك”. زلاغ كتبت الفنانة حسناء زلاغ على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلةأكمل القراءة »
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