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الصباح الفني

قالوا

منذ 6 ثواني
جابري كتبت‭ ‬عارضة‭ ‬الأزياء‭ ‬مهلقا‭ ‬جابري،‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬كن‭ ‬حرا‭. ‬امش‭ ‬معي‭ ‬عبر‭ ‬الحقول‭ ‬الذهبية‭”.‬ مستغانمي كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬الجزائرية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬للناس‭ ‬أن‭ ‬يسحبوك‭ ‬لعاصفتهم،‭ ‬اسحبهم‭ ‬أنت‭ ‬لهدوئك‭”.‬ زلاغ كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬حسناء‭ ‬زلاغ‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭أكمل القراءة »

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منذ 6 ثواني


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