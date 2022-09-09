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“البولفار” يعود مع “طوطو”
يحتفي في دورته العشرين بنجومه الذين انطلقوا منه مثل “موبيديك” و”هوبا” و”هوسة” و”بيتويناتنا” يعود “البولفار” من جديد لتنظيم فعالياته بعد غياب سنتين بسبب جائحة “كوفيد 19” التي شلت جميع الأنشطة الثقافية والفنية في المغرب والعالم، ببرنامج حافل كالعادة بالحفلات المباشرة ومسابقة “الترومبلان” والسيرك والرقص والورشات التكوينية والسوقأكمل القراءة »
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