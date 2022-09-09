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خلاف بين مايا وأصالة قالت الفنانة مايا دياب حول الخلاف بينها وبين المطربة أصالة، في لقاءات تلفزيونية، “كنت أتمنى أن يبقى ما وقع بيني وبين أصالة سرا، لست أنا من تحدث عن الموضوع ولم أكن أفكر في التطرق إليه نهائيا”. وكشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عن انتهاءأكمل القراءة »
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