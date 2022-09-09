ملف الصباح
الكتاب المدرسي… الاستقرار الصعب
بن شريج قال إن الدعم لم يشمل مقررات الثانوي التأهيلي سجل عدد من الآباء وأولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية بالمغرب غياب الكتب المدرسية بالمكتبات لندرتها، فتفاقم المشاكل وتنوعها يزكي أن منظومة اتخاذ القرار معطوبة ومشوهة إذ تعيش الأسر المغربية مع بداية كل سنة دراسية هواجس عديدة، سواء منأكمل القراءة »
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