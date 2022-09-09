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ملف الصباح

الكتاب‭ ‬المدرسي‭… ‬الاستقرار‭ ‬الصعب

منذ 54 ثانية
معاناة‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬توفر‭ ‬بعض‭ ‬المقررات‭                                       (‬أرشيف‭)‬
بن‭ ‬شريج‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬الدعم‭ ‬لم‭ ‬يشمل‭ ‬مقررات‭ ‬الثانوي‭ ‬التأهيلي سجل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الآباء‭ ‬وأولياء‭ ‬تلاميذ‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬بالمغرب‭ ‬غياب‭ ‬الكتب‭ ‬المدرسية‭ ‬بالمكتبات‭ ‬لندرتها،‭ ‬فتفاقم‭ ‬المشاكل‭ ‬وتنوعها‭ ‬يزكي‭ ‬أن‭ ‬منظومة‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬معطوبة‭ ‬ومشوهة‭ ‬إذ‭ ‬تعيش‭ ‬الأسر‭ ‬المغربية‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬دراسية‭ ‬هواجس‭ ‬عديدة،‭ ‬سواء‭ ‬من‭أكمل القراءة »

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