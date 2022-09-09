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الصباح الفني

الوالي يدعم الشباب

منذ 6 ثواني
وجه الممثل والمخرج رشيد الوالي رسالة إلى مجموعة من المواهب الشابة في مجال التمثيل، مؤكدا أنه استمتع كثيرا أثناء مشاهدة الأعمال الموقعة من قبلهم. وقال الوالي، الذي اختار الترويج لملصق عرض هؤلاء الشباب، على حسابه الرسمي على “إنستغرام”، “استمتعت كثيرا أثناء مشاهدة أول تجربة لستاند أب، لاأكمل القراءة »

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منذ 6 ثواني


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