حوادث
وفاة أربعيني حاول الفرار من بيت عشيقته
فتحت مصالح الدرك بعين الشكاك بصفرو، بحثا في ظروف وحيثيات وفاة أربعيني متزوج وأب لـ3 أبناء، متأثرا بكسور وجروح بالغة سيما في الرأس والأطراف، بعد سقوطه من سطح منزل بدوار الطرابكة، أثناء محاولته الفرار للاشتباه في وجوده مع امرأة في علاقة غير شرعية. وتوفي الضحية بعد مدةأكمل القراءة »
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