مجتمع
الجالية تشرح الوضعية المزرية لمستشفى الصويرة
وقف أفراد من الجالية المقيمة بالخارج على الوضعية المزرية للمستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله بالصويرة، سواء على مستوى الأطقم الطبية والتمريضية والإدارية، أو على مستوى المعدات الطبية. وأكد أحفيض اليمني، رئيس جمعية الجالية الصويرية المقيمة بالخارج، عددا من المعطيات والوقائع التي تدل على هذا الواقع،أكمل القراءة »
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