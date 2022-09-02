الأولى
ملايير في حسابات سرية لـ “مؤثرين”
يتلاعبون بالتصريح بمداخيلهم بالعملة الصعبة ويوظفون جزءا منها في سندات وأوراق مالية بالخارج كشفت تحريات مراقبي مكتب الصرف وجود حسابات سرية لمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي بالخارج. وأفادت مصادر أن ناشطين على “أنستغرام” وأصحاب قنوات على شبكة “يوتوب” يصرحون بمداخيل لا تعكس حجم نشاطهم ورقم المعاملات، التيأكمل القراءة »
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