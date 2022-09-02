حوادث
نزاع حول الكرة ينتهي بطعن قاصر
لم يتحمل خمسيني بمنطقة درب السلطان بالبيضاء، أخيرا، إصرار قاصرين لعب كرة القدم ليلا أمام منزله ومحله التجاري، فتلاسن مع أحدهم، قبل أن يوجه له طعنة، استدعت نقله في حالة حرجة إلى قسم المستعجلات. وأوقفت الشرطة القضائية للفداء مرس السلطان الخمسيني، الذي يعمل خياطا، بتهمة الضرب بالسلاحأكمل القراءة »
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