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الفكاهي جوادي في قبضة الأمن

منذ دقيقة واحدة
أوقفت المصالح الأمنية بمطار محمد الخامس بالبيضاء، أول أمس (الأربعاء)، الفكاهي عبد الفتاح جوادي، فور وصوله إلى المغرب قادما من فرنسا. وقالت مصادر مطلعة إن جوادي صدرت في حقه، منذ سنوات، مذكرة بحث، بسبب شيك بدون رصيد، وأيضا بعدما قضت المحكمة غيابيا بإدانته بسبب شكاية تقدم بهاأكمل القراءة »

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