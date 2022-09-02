الرياضة
الحسيمة يجدد الثقة في جبران
ثبت شباب الريف الحسيمي، الممارس في القسم الأول هواة، شطر الشمال الشرقي، محمد جبران مدربا رسميا، بعد أن قاد الفريق الموسم الماضي إلى ضمان البقاء. ويتكون الطاقم التقني من هشام العناني مساعدا لجبران، ووديع منتصر مدربا للحراس، ويتكون الطاقم الطبي من عبد الصمد زيدان ويونس الزرهوني. وسبقأكمل القراءة »
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