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مجتمع

بحث مغربي حول كورونا يحقق المفاجأة

منذ دقيقتين
صنف من الأفضل ضمن 22 مليون ورقة بحثية في جميع التخصصات صنفت ورقة علمية، لباحث مغربي في العلوم العصبية وجراحة الدماغ، ضمن أفضل الأبحاث تأثيرا في العالم، من أصل 22 مليون ورقة بحثية في جميع التخصصات، حسب منظمة « Altmetric «، لتحليل تأثير الأبحاث العلمية على المجتمع.أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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