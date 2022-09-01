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أســــــرة

5‭ ‬خطوات‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬الحبو

منذ 3 ثواني
يجب‭ ‬وضعه‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬لتشجيعه‭    (‬خاص‭)‬
هناك‭ ‬بعض‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬الرضيع‭ ‬على‭ ‬الحبو،‭ ‬منها‭ ‬وضعه‭ ‬على‭ ‬بطنه،‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬يساعده‭ ‬على‭ ‬استكشاف‭ ‬الأرض،‭ ‬كما‭ ‬تساعد‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭  ‬الرضيع‭  ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬جسمه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراته‭ ‬الحركية‭ ‬والتحكم‭ ‬في‭ ‬رأسه‭ ‬وعضلاته‭ ‬وبقية‭ ‬جسمه‭.‬ ومن‭ ‬بين‭ ‬الخطوات،‭ ‬حماية‭ ‬الرضيع‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭أكمل القراءة »

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منذ 3 ثواني


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