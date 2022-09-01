أســــــرة
5 خطوات تساعد على الحبو
هناك بعض الخطوات التي تساعد الرضيع على الحبو، منها وضعه على بطنه، لأن ذلك يساعده على استكشاف الأرض، كما تساعد هذه الطريقة الرضيع على استخدام جسمه من أجل تطوير مهاراته الحركية والتحكم في رأسه وعضلاته وبقية جسمه. ومن بين الخطوات، حماية الرضيع من المخاطر التي يمكن أنأكمل القراءة »
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