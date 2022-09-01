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الرياضة

الركراكي يمهد لثورة

منذ دقيقتين
زار أمرابط ومالح وشديرة وقطع جولته بسبب تقديمه ويعود للقاء زياش أجرى وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني، لقاء مع سفيان أمرابط ويوسف مالح، لاعبي فيورونتينا الإيطالي، بعد المباراة التي جمعت فريقهما أمام نابولي الأحد الماضي، لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي الممتاز “كالشيو”. وعلمت “الصباح”، أن الركراكيأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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