الرياضة
الركراكي يمهد لثورة
زار أمرابط ومالح وشديرة وقطع جولته بسبب تقديمه ويعود للقاء زياش أجرى وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني، لقاء مع سفيان أمرابط ويوسف مالح، لاعبي فيورونتينا الإيطالي، بعد المباراة التي جمعت فريقهما أمام نابولي الأحد الماضي، لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي الممتاز “كالشيو”. وعلمت “الصباح”، أن الركراكيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا