مجتمع
تهميش 700 منصب يسائل ميراوي
خصاص كبير في الجامعات والوزير يحرم الكليات من موارد بشرية بالمئات دخل عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي، في دوامات كثيرة، وأثار قلقا في القطاع بتسلمه حقيبة الوزارة، فبعد الاحتقان الذي أشعله في صفوف أساتذة التعليم العالي، بسبب النظام الأساسي، أدى إلى تهديدهم بمقاطعة الموسم الجامعي المقبل،أكمل القراءة »
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