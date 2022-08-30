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مجتمع

مسنون لا يذوقون طعم الراحة

منذ دقيقة واحدة
الفاقة دفعتهم إلى الاستمرار في العمل في انعدام أي تأمين أو رعاية من قبل الدولة رغم أن أغلب الناس عندما يصلون سنا معينة بخضعون للراحة، إلا أن هناك أناسا كتب عليهم العمل طيلة حياتهم من المهد إلى اللحد بسبب الفاقة التي يعيشونها، بل إن منهم من لمأكمل القراءة »

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