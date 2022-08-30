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منذ دقيقة واحدة
الرويشد يطرح “أعترف لك” طرح المطرب الكويتي عبد الله الرويشد، أغنيتين جديدتين من ألحانه، الأولى تحمل اسم “اعترف لك” وهي من كلمات علي مساعد وألحانه وتوزيع يحيى الموجي. أما الأغنية الثانية تحمل اسم “ارجع”، وهي من كلمات عبد اللطيف البناي وألحان عبد الله الرويشد وتوزيع محمد علي.أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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