الصباح الفني
قالوا
لمسيح كتب الشاعر والزجال أحمد لمسيح تدوينة جاء فيها “لا أراكِ إلا في عماي، لأنك سحابة وأنا ظلك”. مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “لا أحد يشبه أحدا، حتى في الإحساس، هناك من يسلم باليد، وهناك من يسلم بالروح”. أسامة كتبت المغنية زينبأكمل القراءة »
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