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الصباح الفني

قالوا

منذ دقيقة واحدة
لمسيح كتب‭ ‬الشاعر‭ ‬والزجال‭ ‬أحمد‭ ‬لمسيح‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬لا‭ ‬أراكِ‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬عماي،‭ ‬لأنك‭ ‬سحابة‭ ‬وأنا‭ ‬ظلك‭”.‬ مستغانمي كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬الجزائرية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يشبه‭ ‬أحدا،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬الإحساس،‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يسلم‭ ‬باليد،‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يسلم‭ ‬بالروح‭”.‬ أسامة‭ ‬ كتبت‭ ‬المغنية‭ ‬زينب‭أكمل القراءة »

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