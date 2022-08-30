حوادث
الاعتداء على عوني سلطة بمراكش
محاولتهما توقيف أشغال بناء عشوائي استفزت المتهمين استنفرت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، مختلف عناصرها لإيقاف مشتبه فيهم اعتدوا أول أمس (الأحد) على عوني سلطة بحي أمرشيش بتراب مقاطعة كليز، بتعريضهما للضرب والجرح. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الاعتداء وقع أثناءأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا