حوادث
احتراف السرقة يفضح زوجين
الزوج يستعين بشريكة حياته في خطف الحقائب والهواتف ويقود دراجة لتسهيل الفرار باشرت فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن بني ملال، أخيرا، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع زوجين، متورطين في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف، شكلا شبحا قض مضجع النسوة بالمدينة، لكشف ملابسات القضية وخلفياتها ولتحديدأكمل القراءة »
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