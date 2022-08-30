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ربورتاج

‭”‬ساندريات‭” ‬جرادة‭ … ‬التنقيب‭ ‬عن‭ ‬الموت

منذ دقيقة واحدة
جرادة تتنفس فحما
رجال‭ ‬ونساء‭ ‬وأطفال‭ ‬يموتون‭ ‬بالعشرات‭ ‬في‭ ‬آبار‭ ‬الفحم‭ ‬أو‭ ‬بسبب‭ ‬الأمراض‭ ‬ لا‭ ‬تتوقف‭ ‬حوادث‭ ‬موت‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬والقاصرين‭ ‬في‭ ‬جرادة،‭ ‬فبمجرد‭ ‬نسيان‭ ‬فاجعة‭ ‬تطفو‭ ‬أخرى‭ ‬جديدة،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتدخل‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬لإيقاف‭ ‬النزيف،‭ ‬ودون‭ ‬وضع‭ ‬إجراءات‭ ‬سلامة‭ ‬لحماية‭ ‬العمال‭ ‬المعترف‭ ‬بهم‭ ‬أو‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬سرا‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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