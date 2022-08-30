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”ساندريات” جرادة … التنقيب عن الموت
رجال ونساء وأطفال يموتون بالعشرات في آبار الفحم أو بسبب الأمراض لا تتوقف حوادث موت الرجال والنساء والقاصرين في جرادة، فبمجرد نسيان فاجعة تطفو أخرى جديدة، دون أن تتدخل أي جهة لإيقاف النزيف، ودون وضع إجراءات سلامة لحماية العمال المعترف بهم أو الذين يعملون سرا فيأكمل القراءة »
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