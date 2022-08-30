الرياضة
23 لاعبة في تجمع المعمورة
اللائحة ضمت ثماني محترفات و14 من الجيش استعدادا للمونديال وجه رينالد بيدروس، مدرب المنتخب النسوي، الدعوة إلى 23 لاعبة للدخول في تجمع إعدادي، أمس (الاثنين) إلى غاية 6 شتنبر المقبل، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة. وضمت اللائحة بعض الأسماء الجديدة المحترفةأكمل القراءة »
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