fbpx
الرياضة

23 لاعبة في تجمع المعمورة

منذ دقيقة واحدة
اللائحة ضمت ثماني محترفات و14 من الجيش استعدادا للمونديال وجه رينالد بيدروس، مدرب المنتخب النسوي، الدعوة إلى 23 لاعبة للدخول في تجمع إعدادي، أمس (الاثنين) إلى غاية 6 شتنبر المقبل، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة، استعدادا للاستحقاقات القارية المقبلة. وضمت اللائحة بعض الأسماء الجديدة المحترفةأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.