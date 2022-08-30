حوادث
مصرع طفل في بئر بالفقيه بنصالح
لقي طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، بمنطقة أحد بوموسى التابعة لإقليم الفقيه بنصالح، حتفه بعد سقوطه في بئر بعمق يقدر بحوالي 20 مترا، إذ لم يتحمل الضحية قوة الارتطام فضلا عن وجود كميات من الماء تسربت إليه بعد أن خارت قواه. ووقع الحادث، مساء الخميس الماضي،أكمل القراءة »
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