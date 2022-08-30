مجتمع
تلاميذ سوس… معاناة متفاقمة
الغلاء انضاف إلى بعد المؤسسات والاكتظاظ والأقسام المشتركة تظل معاناة التلميذات والتلاميذ مستمرة بسبب التنقل لمسافات طويلة ووعرة أحيانا، من مساكنهم إلى مؤسساتهم المنتشرة وسط الجبال والغابات. هذا فضلا عن معاناة المتمدرسين مع ارتفاع نسبة الأقسام المكتظة والتكرار والهدر المدرسي والأقسام المشتركة والإطعام والإيواء بجهة سوس ماسة.أكمل القراءة »
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