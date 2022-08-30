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حوادث

إطلاق النار على كلاب شرسة

منذ دقيقة واحدة
اضطر شرطي بفرقة مكافحة العصابات بولاية أمن طنجة، لاستعمال سلاحه الوظيفي، صباح أول أمس (الأحد)، خلال تدخل أمني لتحييد الخطر الناتج عن كلبين من فصيلة شرسة، هاجما مواطنين وعناصر الشرطة وعرضا سلامتهم الجسدية لخطر جدي ووشيك. وتدخلت الدورية الأمنية، حين كانت تقوم بحملاتها الاعتيادية بأحياء المدينة العتيقة،أكمل القراءة »

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