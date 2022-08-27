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بانوراما

الأعراس المغربية…بين الأمس واليوم

منذ 13 ثانية
تتقاسم كثير من المناطق الجبلية بالمغرب، مثل تاونات وبني عروس وبني يوسف وغيرها، العديد من الطقوس والعادات المتوارثة جيلا تلو الآخر في ما يخص تقاليد الأعراس. ورغم أن العرس الجبلي خضع بدوره الكثير من التغييرات بحكم التطورات التي عرفها المجتمع المغربي، لكنه مازال يكتسي نكهة خاصة وأجواءأكمل القراءة »

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منذ 13 ثانية


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